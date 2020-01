Crisi Meridi, il Tribunale concede amministrazione straordinaria

Il Tribunale di Catania ha ammesso all’amministrazione straordinaria per i grandi gruppi industriali in crisi la Meridi, azienda del patron del Calcio Catania Nino Pulvirenti che controlla 90 punti vendita dei supermercati Forté in Sicilia con oltre 500 dipendenti. La Procura si era opposta, ma il Tribunale ha respinto l'orientamento.

La gestione commissariale, comunque, lascia i riflettori accesi su una vicenda che coinvolge più di 600 lavoratori sparsi negli 80 punti di vendita in tutta la Sicilia. che attendono le spettanze da diversi mesi (sarebbero in arretrato del 50 per cento della quattordicesima e degli stipendi di agosto, settembre, ottobre, novembre e tredicesima 2019).

La decisione permette di proseguire il percorso che, attraverso gli ammortizzatori sociali, permetterà il salvataggio del maggior numero possibile di punti vendita e di dipendenti.

"E’ una scelta importante a fronte della quale non possiamo che esprimere grande soddisfazione - dice Mimma Calabrò segretario generale della Fisascat Cisl Sicilia – questo ci permetterà di riprendere con vigore e maggiore serenità le trattative con il gruppo Apulia nel subentro in un gran numero di punti vendita".

Nei giorni scorsi, da sottolineare, l'apertura della Regione siciliana disponibile ad aprire un tavolo permanente di confronto, adesso la decisione che riapre le trattative e dovrebbe sbloccare il percorso almeno per una parte consistente dei punti vendita.

