Caso Meridi, ecco cosa significa amministrazione straordinaria

Il Tribunale di Catania ha ammesso all'amministrazione straordinaria per i grandi gruppi industriali in crisi la Meridi, azienda del patron del Calcio Catania Nino Pulvirenti che controlla 90 punti vendita dei supermercati Forté in Sicilia con oltre 500 dipendenti. La Procura si era opposta, ma il Tribunale ha respinto l'orientamento del magistrato optando per l'amministrazione straordinaria. La notizia era attesa anche dai tifosi del Calcio Catania, in quantosi temevano possibili ripercussioni sul sostegno economico per il resto della stagione da parte della proprietà, che nel frattempo è impegnato sul fronte cessione.

Cosa significa?

Si tratta di una procedura giudiziaria e amministrativa con finalità conservative del patrimonio produttivo mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali.

L'istituto è stato introdotto dal decreto-legge n. 26 del 1979, convertito dalla legge n. 95 del 1979 (cosiddetta legge Prodi), accanto alle procedure concorsuali tradizionali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata e concordato), per evitare il fallimento di imprese di rilevante interesse pubblico che abbiamo due requisiti

- numero di dipendenti maggiori di 200 unità (Meridi ne ha quasi 600)

- particolare rapporto debito/patrimonio nonché entità dei debiti (quasi 90 milioni di euro).

Infatti applicare il fallimento a queste imprese, causerebbe problemi di natura economica e sociale. Caratteristica di questa procedura è la persecuzione dell’attività con la redazione di un piano di risanamento della struttura aziendale.

Il Ministero dello Sviluppo economico, accertata l'esistenza dei presupposti di ammissione alla procedura, nomina quindi uno o tre commissari straordinari cui è affidata la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente (NB sono già stati nominati i tre commissari, ndr).

Nei successivi sessanta giorni i commissari straordinari inviano al Ministero dello Sviluppo economico un programma predisposto in funzione della modalità di riequilibrio economico scelta e conforme agli indirizzi di politica industriale adottati dal ministero, teso a "[…] salvaguardare l'unità operativa dei complessi aziendali, tenuto conto degli interessi dei creditori" (art. 55 della legge).

Ottenuta l'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo economico, il programma va eseguito entro un anno se di cessione, entro due in caso di programma di ristrutturazione.

È subordinata all'approvazione della maggioranza dei creditori e prevede la sospensione del pagamento dei debiti pregressi che verranno poi onorati entro la fine del periodo di amministrazione. In caso si evidenzi l'insolvenza della società, il giudice darà inizio immediato alla procedura fallimentare.