Milan, pazienza finita: ondata di cessioni in arrivo

Appena 22 punti in 18 giornate, terzo peggior attacco della Serie A con 16 gol fatti: una situazione insostenibile, quanto per i tifosi che per la dirigenza del Milan, che sta intervenendo con decisione in queste prime ore della finestra invernale di calciomercato, dando il via a quella che potrebbe essere una vera e propria epurazione della rosa.

Per Ricardo Rodriguez è forte l'interesse del Wolfsburg, del Fenerbahce e del PSV Eindhoven. La valutazione del terzino sinistro si aggira intorno ai 6 milioni di euro.

Fabio Borini è praticamente un giocatore del Verona, visto che ad annunciare la notizia è stato il suo procuratore, dal profilo Instagram ufficiale della sua agenzia, RdF Football.

Caldara, dopo due stagioni da dimenticare, dove non ha praticamente mai visto il campo con la maglia del Milan, sta per lasciare il Diavolo per accasarsi in prestito all'Atalanta (18 mesi con la formula del prestito con diritto di riscatto). Il Milan potrebbe chiedere il prestito di Kjaer per la conclusione positiva della trattativa, sempre in attesa di una risposta definitiva da parte del Barcellona per il giovane talento Todibo.

Reina, stanco delle panchine collezionate nelle ultime stagioni a Milano, è vicinissimo all'Aston Villa, ma i Rossoneri prendono tempo in cerca di un sostituto valido.

Su Piatek, infine, Aston Villa, West Ham e Tottenham sono piombate sul bomber polacco, lontano ricordo di quello intravisto per metà stagione a Genoa e per l'altra metà al Milan. Quest'anno, per lui, appena 4 reti in 18 partite.

Infine, anche Suso e Calhanoglu potrebbero presto lasciare il Club. L'esterno sinistro spagnolo, in particolare, è ormai mal sopportato dalla tifoseria, che non perde occasione per rischiarlo ad ogni giocata sbagliata (ed ormai sono settimane che le giocate sbagliate superano di gran lunga le cose buone).

La pazienza della Dirigenza è finita, un'ondata di cessioni è in arrivo ed è logico aspettarsela. Ma la domanda più importante, ora, che probabilmente si staranno facendo in molti, è: "OK, bene le cessioni, ma chi arriva?!".