Patrick Cutrone ritorna in Italia, c'è l'accordo con la Fiorentina

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Patrick Cutrone sarebbe ad un passo dal suo ritorno in Italia, per vestire la maglia della Fiorentina.

L'avventura dell'attaccante italiano al Wolverhampton è stata decisamente deludente. In questa stagione Patrick è sceso in campo in 24 occasioni con appena 3 gol all'attivo e 4 assist realizzati. In accordo con il club inglese, nelle ultime partite Cutrone non è stato nemmeno convocato, segno di una rottura ormai definitiva.

Cutrone dovrebbe essere ceduto alla Fiorentina con la stessa formula con la quale il Club di Premier ha strappato Patrick al Milan la stagione scorsa: prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni di euro.

In Serie A Cutrone ha collezionato 63 presenze realizzando 13 gol e 5 assist.