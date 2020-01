Napoli, Manolas: "Siamo sfortunati. Gattuso dà l'anima"

In ottava posizione in Campionato grazie ai 24 punti conquistati in 18 giornate, questo è uno dei peggiori Napoli delle ultime stagioni, lontanissimo dalla vetta (-21), lontano dalla Champions (-11).

Sulla stagione negativa degli azzurri è intervenuto uno dei nuovi arrivi, Konstantinos Manolas: "In sette minuti contro l'Inter abbiamo avuto due occasioni per fare gol e non ci siamo riusciti. Loro hanno segnato quando un nostro compagno è scivolato, prendendo inoltre due pali prima che il pallone entrasse. Questi sono segnali che ti fanno capire che la fortuna non gira dalla nostra parte".

"Siamo facendo buone partite ma non riusciamo a vincere, e vincere aiuta. Non dobbiamo pensare alla partita di Champions, che è lontana. Dobbiamo cercare di recuperare gli 11 punti che di separano dal quarto posto. In molti danno le maggiori colpe a me e Koulibaly, perché tutti pensavano che avremmo potuto fare di meglio. La verità è che non avevamo mai giocato insieme, anche se in Champions League abbiamo fatto bene" Afferma il centrale difensivo del club partenopeo.

Su Gattuso: "Il mister è molto preparato e dà l'anima, il lavoro sul campo si vede. Noi tutti ci stiamo allenando al massimo per uscire da questa situazione. Abbiamo bisogno di giocatori in grado di dare equilibrio. Demme non lo conosco, ma spero possa darci una mano a rialzarci".

In questa stagione Manolas ha collezionato 16 presenze tra Campionato e Champions League, togliendosi inoltre la soddisfazione del gol in due occasioni (entrambe in Serie A).