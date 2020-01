Catania, Pulvirenti: "Auspico la cessione, ma non seguo la trattativa"

In questi giorni continua a tenere banco la vicenda che riguarda la possibile cessione del Calcio Catania. Con l'uscita di scena del'imprenditore Raffaello Follieri, l'unico in corsa resta il comitato capeggiato da Fabio Pagliara e Maurizio Pellegrino. La PEC con la manifestazione d'interesse per l'acquisizione del club è stata inviata e la società di via Magenta ha risposto chiedendo i nominativi dei soggetti interessati e un'evidenza fondi da primario istituto italiano. In attesa di sviluppi, Nino Pulvirenti, patron del sodalizio rossazzurro ha parlato ai microfoni di Live Sicilia per mettere in chiaro alcune dinamiche: "Vengo costantemente chiamato in causa per la cessione del Calcio Catania ma è doveroso precisare che io non sto seguendo alcuna trattativa. E’ Finaria che segue l’evolversi della vicende e delle eventuali proposte. Credo sia opportuno spiegare che non ha alcun senso che io venga chiamato in causa. E’ una questione di correttezza e serietà. E’ Finaria che segue qualunque trattativa. Nè io, né Pietro Lo Monaco siamo chiamati in causa nelle vicende di cessione della società. Auspico che qualcuno acquisti il Calcio Catania".

IAM CALCIO CATANIA per voi: due strumenti per sapere tutto sul Catania!

IL GRUPPO SU WHATSAPP

Il Canale dedicato ai TIFOSI del CATANIA. Entra tramite link di invito (clicca qui)

L'APP

Ecco TIFO CATANIA, l'app per la tua squadra di calcio