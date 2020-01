Vuletich rescinde con il Potenza Si sta per chiudere per D'Angelo

Il Potenza ha raggiunto l'accordo per la rescissione consensuale con Agustin Vuletich. L'attaccante argentino, in maglia rossoblu, ha racimolato 14 presenze con 2 reti e 2 assist all'attivo tra campionato e Coppa Italia. Al suo posto sempre più viva l'idea di Alessandro Gatto del Bisceglie. Intanto la società del capoluogo di regione starebbe per chiudere con il centrocampista palermitano Santo D'Angelo, classe 1995, in uscita dal Livorno, e nelle precedenti due stagioni alla Sicula Leonzio dove ha messo a segno 9 reti. Mentre la punta Sebastian Longo ritornerà a Parma e Talla Souarè potrebbe andare al Messina.