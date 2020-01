Bari, Frattali: "Puntiamo a vincere tutte le partite"

Gigi Frattali suona la carica.

L'estremo difensore biancorosso vuole tornare a respirare il clima partita dopo la lunga sosta: "C’è grande voglia di tornare in campo, non vediamo l’ora. Prima della sosta stavamo attraversando un buon momento, speriamo di riprendere subito quel trend, a partire dalla sfida contro la Viterbese. Non sarà facile perchè loro, soprattuto in casa, sono un avversario temibile, ma siamo pronti, dobbiamo fare quello che sappiamo, pensare solo a noi. Ogni sfida nasconde insidie diverse, dovremo essere bravi ad affrontarle una alla volta, sempre al massimo per concentrazione e voglia di vincere. Puntiamo a vincerle tutte, è l’unica via che conosco; senza fare punti, tanti punti, dura pensare ad altro".