Salernitana, il mercato è in fase stallo

La Salernitana sembrava essere la principale società pronta a piombare sul mercato per rinforzare e sfoltire una rosa capace al momento solo di arrivare nona con prestazioni al quanto altalenanti.

La prima mossa per il presidente Lotito e il ds Fabiani è quella di fare cassa con gli esuberi in casa granata. I principali indiziati alla partenza sembrano essere Rosina, Giannetti, Firenze e ora anche l'ultimo arrivato Cerci, in modo da poter liberare posto per nuovi innesti.

Una volta completato l'aspetto delle uscite, la Salernitana si potrà concentrare sulla parte in entrata dove corrono diverse voci soprattutto in attacco. Dall'arrivo probabile e poi sfumato di Litteri, al possibile ritorno di uno dei due ex bomber granata Coda del Benevento e Donnarumma dal Brescia. Questi aspetti però sono solo ipotesi se non si farà prima spazio in rosa e soprattutto cassa per la società.