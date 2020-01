Bari: in gruppo Bianco e Di Cesare. Lavoro differenziato per Neglia

Quarta seduta di lavoro settimanale per il Bari di mister Vivarini in vista del prossimo impegno di campionato che vedrà i biancorossi di scena, domenica 12 gennaio a partire dalle ore 15:00, sul terreno dell' 'Enrico Rocchi' di Viterbo, ospiti della formazione guidata da mister Calabro.

Questo pomeriggio, dopo una veloce attivazione in campo (mobilità articolare e riscaldamento tecnico) i biancorossi hanno sostenuto, come ormai di consueto al giovedì, un allenamento congiunto con la formazione Berretti guidata da mister Alfieri: due mini tempi da 30' durante i quali il tecnico biancorosso ha potuto provare uomini, soluzioni e movimenti in vista della sfida ai laziali. Regolarmente in gruppo Bianco e Di Cesare, ha svolto lavoro differenziato a scopo precauzionale il solo Neglia.

Per domani è in programma una seduta di lavoro che verrà svolta a porte chiuse.