Catania, dalla Reggina un nuovo rinforzo per la mediana

Dopo Kalifa Manneh, Bruno Vicente e Alessio Curcio, il Catania sarebbe vicino al quarto acquisto. Prende quota, infatti, l'arrivo del centrocampista Francesco Salandria, in uscita dalla Reggina. Arrivano conferme da Reggio Calabria sull'approdo a Torre del Grifo del mediano ex Matera. Il calciatore, 24 anni, ha giocato cinque partite in questo scorcio di stagione con la capolista senza alcuna rete segnata.

A Reggina TV ha parlato il direttore sportivo del club amaranto Massimo Taibi: "Salandria? Si tratta di uno dei giocatori meno utilizzati. Con i nuovi innesti potrebbe avere anche meno spazio, dato che è arrivato un altro centrocampista. Non vogliamo mandare via nessuno, valuteremo con il suo procuratore".

E non è finita qui: i rossazzurri sarebbero vicini anche ad un rinforzo in difesa, un centrale che affiancherebbe Silvestri e si giocherebbe il posto, per il momento, con Mbende ed Esposito.

