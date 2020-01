Salernitana a confronto con l'anno scorso

Il 2019 per la Salernitana si è concluso da poco con la sconfitta ai danni dello Spezia. Per i granata è stata un'annata negativa, con i play-out vinti con la lotteria dei rigori contro il Venezia, la contestazione dei tifosi e un nuovo campionato cominciato in maniera straordinaria con campagna acquisti da favola ma rovinato mese dopo mese con prestazioni anonime.

Tutto sommato, però, la Salernitana al momento dopo ben diciannove gare occupano la decima posizione, non lontani dalla zona play-off che dista solo un punto. Una classifica abbastanza equilibrata e soprattutto molto corta che in qualsiasi momento può cambiare.

Le statistiche della squadra campana allenata dal tecnico Ventura al momento dice, sette vittorie, sette sconfitte e cinque pareggi. Un bilancio abbastanza proporzionato che, comunque, poteva essere diverso, sicuramente migliore visti i tantissimi punti buttati in casa in diverse gare.

La squadra granata ha subito ben venticinque reti e ne ha realizzati ventisette. A parte tutto sia il reparto difensivo che quello offensivo, in questo mercato, dovrà essere ritoccato.

Lo scorso anno, invece, la Salernitana dopo diciannove gare aveva portato a casa: sette vittorie, sei pareggi e sei sconfitte. Tra le dimissioni del tecnico Colantuono ancora con tanti interrogativi e l'arrivo del nuovo allenatore, a fine dicembre, i campani occupavano la sesta posizione. Una posizione perfetta per la società e soprattutto per i tifosi che cominciarono a sognare in grande. Così, però, non è stato. Il risultato finale del campionato ha visto la squadra granata giocarsi i play-out per la salvare la categoria.

Società, tifosi e tutti gli addetti ai lavori sperano di non ripetere lo stesso cammino anche quest'anno. Con la consapevolezza che l'obiettivo principale rimane la salvezza, ancora lontana ma non impossibile da raggiungere.

I calciatori e non solo della Salernitana dovranno essere protagonisti del girone di ritorno perché hanno tutte le carte in regola per stupire e fare bene.