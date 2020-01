La Juve Stabia ha reso noto di aver perfezionato l'accordo, con la Sicula Leonzio, per la cessione, con la formula del prestito, del difensore Damiano Lia, classe 1997. Al calciatore, che già si è aggregato alla comitiva siciliana, va un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della stagione.

S.S. Juve Stabia