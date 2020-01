L'avvocato Alioto: "Catania? Follieri si è sentito preso in giro"

Era stato il primo ad interessarsi al Catania, ma nella giornata di ieri Raffaello Follieri ha deciso di ritirare ogni offerta per l'acquisizione del club di via Magenta. Secondo l'imprenditore foggiano la società etnea si è rifiutata di firmare il patto di riservatezza, ma è arrivata in seguito la risposta del sodalizio rossazzurro che ha parlato della mancanza della documentazione minima per avviare una trattativa basata sulla serietà. L’avvocato Luca Alioto, dello studio Alioto e Giuffrida, che rappresenta la Follieri Capital Ltd, ha parlato ai microfoni di Antenna Uno Notizie spiegando nel dettaglio la situazione: "La dinamica è quella che abbiamo spiegato nel comunicato. Noi per evitare illazioni o altro volevamo dimostrare che il termine delle trattative non è dipeso dalla mancanza della famosa evidenza fondi che era stata richiesta più volte, arrivata oggi. Noi l’abbiamo fatta visionare a parecchi giornalisti in modo tale che fosse un dato di fatto e non solo parole ma ci fossero dei documenti. Tra l’altro era un’evidenza fondi particolare perché c’era un blocco del capitale di 25 milioni per 30 giorni. Quindi questi 25 milioni saranno bloccati presso questa banca estera. Inizialmente c’era stato richiesto di firmare una NDA, accordo di non divulgazione, che avevamo firmato e inoltrato ai legali del Calcio Catania. A quel punto c’era stata chiesta oltre a questo una documentazione che prevedeva anche l’evidenza fondi ma negli accordi iniziali non era prevista. Per cui per cercare di venire incontro alla società ci siamo accordarti per dare noi prima la documentazione a patto che, com’è normale che sia nelle trattative, questa NDA firmata a nome nostro diventi reciproca e quindi la firmiamo per entrambe le parti”.

L'avvocato Alioto ha poi aggiunto: "L’ultima mail che ho inviato io personalmente al collega della controparte è di giovedì, prima delle vacanze. Noi aspettavamo da allora la firma da parte loro di questa riservatezza reciproca. Ieri chiamo il collega per chiedere conferma che mi comunica un cambiamento di situazione e loro averebbero firmato l’NDA soltanto dopo aver visto i nostri documenti. Cosa insensata considerando che l’NDA serve per presentare la documentazione. Dopo varie obiezioni il collega ha proposto una riservatezza esclusiva solo per i documenti che avremmo visto ma a questo punto il Dottor. Follieri si è sentito preso in giro e a quel punto ha detto basta. Perché oggi ci sarà questo problema, domani ne sorgerà un altro e quindi evidentemente non c’è intenzione di portare avanti la trattativa".

