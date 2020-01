Curiale, l'agente: "Cessione? Servono le condizioni. A Catania..."

In attesa di risvolti sulla questione societaria, il Catania continua a lavorare sul mercato. Ufficializzate già diverse operazioni tra entrate e cessioni, ultime l'addio di Francesco Lodi direzione Triestina e l'arrivo di Alessio Curcio dal Vicenza. Il club rossazzurro non ha ancora ultimato la manovra di sfoltimento della rosa, restano ancora diversi giocatori in uscita. Giuseppe Rizzo è conteso in Serie B, Moise Mbende potrebbe andare all'estero, mentre Maks Barisic e Davis Curiale sono nel mirino del Teramo. Con la conferma sempre più probabile di Matteo Di Piazza, quello destinato a partire sembra proprio il centravanti italo-tedesco, ma al momento non sembrano esserci novità.

La redazione di IamCalcio Catania ha contattato Matteo Mayer, agente dell'ex attaccante di Lecce e Trapani; ecco quanto dichiarato: "Al momento è tutto bloccato, non ci sono novità. Attualmente, credo che il ragazzo rimanga al Catania. Ci sono stati sondaggi di altre squadre, ma Davis ama Catania. I segnali della società? Penso che il ragazzo non fosse tra gli incedibili, però c'è sempre un confronto tra dirigenza e staff tecnico. Per fare un trasferimento devono esserci le giuste condizioni, ma lui sta bene a Catania e continuerà a dare il massimo. Nel caso in cui dovessero esserci determinate condizioni per passare ad un'altra grande squadra come quella rossazzurra, le valuteremo così come abbiamo fatto per altre situazioni in passato. Al momento è concentratissimo sulla gara contro la Virtus Francavilla".

