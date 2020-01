Campobasso: ufficializzati gli arrivi di Raccichini e Sanseverino

Giulio Sanseverino è un nuovo giocatore del Campobasso. E' dunque l’ex Latina il nuovo rinforzo per il centrocampo dei lupi. A darne l'annuncio la società rossoblù con un comunicato ufficiale nella quale ufficializza anche l’arrivo del portiere Matteo Raccichini, già in panchina domenica nella gara contro l’Avezzano.

Questo il comunicato della società:

“Il Campobasso ufficializza due nuovi arrivi. È pronto a vestire la maglia rossoblù il centrocampista palermitano Giulio Sanseverino, classe 1994 proveniente dal Latina. Tre presenze in serie A con il Palermo, una stagione in serie B con il Pisa. Per lui anche tanta serie C tra Perugia, Messina, Savoia, Akragas e Pro Piacenza. Con quest'ultima squadra ha giocato fino al gennaio dello scorso anno per trasferirsi poi a Trento. L’altro arrivo è Matteo Raccichini, già aggregato al gruppo da fine dicembre. Portiere classe 2000 ha militato nelle giovanili del Genoa e nella Sambenedettese con cui ha collezionato anche due presenze in Lega Pro.”

Foto: S.S. Città di Campobasso