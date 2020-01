Catania, Lucarelli: "Non tutti hanno attributi per questa situazione"

La pausa è finita. Adesso si pensa nuovamente al campo. Il Catania nella giornata di domenica affronterà la Virtus Francavilla in trasferta, prima gara ufficiale di questo 2020. In vista del match contro la compagine pugliese, Cristiano Lucarelli, tecnico dei rossazzurri, è intervenuto in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni rilasciate: "Se ho pensato a chi me lo ha fatto fare? No. Ero consapevole di quella che fosse la situazione. Ho passato una situazione analoga a Messina e mio fratello a Parma. Non siamo gente non abituatata a lottare nelle difficoltà. Non mi piango addosso e vado avanti e cerco di trascinare i miei giocatori in una stagione particolare. Gli arrivi di Vicente e Curcio? Sono state opportunità di mercato, giocatori di categoria che possono fare bene. Non sono dei doppioni, Vicente ha delle caratteristiche che in questa squadra non ha nessuno, stesso discorso per Curcio. Li abbiamo ritenuti funzionali alla nostra categoria e siamo contenti di averli presi. Il mercato lo stiamo facendo insieme all'amministratore delegato dimissionario, siamo vigili sulle opportunità, cercando di operare al massimo in base alla situazione economica attuale della società. Vicente e Curcio pronti a giocare? Spero che arrivi il tesseramento per domenica. Sicuramente dal punto di vista fisco non sono prontissimi, più avanti è Vicente. Curcio è un trequartista, in passato ha fatto il falso nueve. Noi lo abbiamo preso per giocare dietro la prima punta. Qualche altro colpo? Siccome dobbiamo stare attenti per non dare idea agli altri, meglio parlare a giochi fatti. Manneh? Non aveva giocato moltissimo a Carrara e con il cambio di modulo può essere importante per noi. Un giocatore con caratteristiche differenti rispetto agli altri nostri esterni ed ha sempre fatto il suo. Manneh è uno di quei calciatori che ha facilità ad entrare in partita e decidere. Ci è sembrato con la società opportuno riportarlo a Catania. Chi resta? Abbiamo stilato una lista degli incedibili. Ma se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile per la società... Al momento non c'è questa possibilità. Sappiamo chi sono i giocatori che non devono partire, però il calciomercato è imprevedibile. Il messaggio WhatsApp? Una scelta che ha avuto i suoi pro e contro. Di sicuro ci ha agevolato sulle cessioni, sono andati via 6 giocatori nei primi giorni di mercato. Poi ci sono state richieste per i nostri giocatori considerati incedibili e non li abbiamo dati via".

MODULO - "La rosa è stata costruita e stiamo cercando di costruirla in base a tutte le opzioni tattiche. Ora abbiamo preso una strada e voglio continuare su questa ma ci sono delle partite dove si può cambiare. I giocatori che stiamo cercando possono consentirci questo".

LODI - "Si sono verificate una serie di condizioni, da quelle economiche a il cambio di modulo che hanno portato a questa scelta".

SOCIETA' - "Io penso solo al campo perché non ho poteri e la forza per pensare a cosa succede fuori. Io non ho la bacchetta magica, non faccio il commercialista e non conosca la situazione nel profondo. Una cosa la so, io e miei giocatori saremmo d'aiuto se dovessimo fare qualcosa di straordinario. Di sicuro non è facile lavorare in queste condizioni, ma niente alibi, noi abbiamo la necessità di avere 22 kamikaze, pronti a tutti per fare qualcosa di impensabile. Stiamo cercando dei profili da combattimento perché non tutti hanno gli attributi per gestire questa situazione. Io mi sento di averli e anche altri giocatori li hanno, rifiutando altre possibilità decidendo di restare. La squadra non ha punti di penalizzazione, i giocatori hanno tutto per lavorare al meglio. Posso capire che i tifosi siano preoccupati, ma non i calciatori, la società ha sempre pagato".

VIRTUS FRANCAVILLA - "La prima partita dopo le vacanze di natale è sempre un terno al lotto. Difficile da decifrare, non sai se tutti abbiano rispettato tutti i programmi. Poi dipende anche dalla testa e tanti giocatori sono al centro di attenzioni di altre società Noi abbiamo finito in una certa maniera e pretendo che ci ricominci così".

