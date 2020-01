Serie C/C, cambia la classifica: penalizzazione per il Rieti

In data 10 gennaio 2020 il tribunale federale nazionale, sezione disciplinare della Figc, ha emesso la sentenza relativa ai mancati pagamenti delle mensilità di Luglio – Agosto 2019, con scadenza al 16 ottobre 2019.

La sanzione prevede 4 punti di penalità da scontare sugli attuali punti in classifica del Football Club Rieti. Inibizione per quattro mesi per il presidente Riccardo Curci ed inibizione di un mese all’ex amministratore unico Giuseppe Troise.

La attuale dirigenza del F.C. Rieti, nella figura dell’amministratore delegato Roberto Di Gennaro comunica che: ”Eravamo consci dell’entità della sanzione che il tribunale federale avrebbe comminato al Rieti. Ora, nelle sedi opportune, presenteremo le nostre ragioni e faremo il possibile per ridurre la sanzione applicata".

- Qui la Classifica aggiornata del girone C -