La Juve non molla la presa su Tonali del Brescia

La Juventus non molla la presa su Sandro Tonali, il giovane talento del Brescia seguito anche da Atletico Madrid e Inter. Più facile sbloccare l'operazione se i bianconeri riusciranno a liberarsi di Emre Can già in questa finestra invernale di calciomercato.

Il Brescia, complice una stagione difficile (terzultimo con 14 punti in 18 giornate), potrebbe decidere di non attendere la prossima estate per cedere il giocatore, perché in caso di una retrocessione in B, il costo del cartellino di Tonali subirebbe un notevole deprezzamento.

Nato a Lodi, Tonali è un classe '00 (19 anni) ed in questa stagione con il Brescia ha collezionato 19 presenze, siglando 1 gol e 2 assist, in poco meno di 1.700 minuti giocati. Il valore del suo cartellino è al momento vicino ai 40 milioni di euro.