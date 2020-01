Napoli, affare fatto per Lobotka in azzurro

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Napoli avrebbe raggiunto un accordo con il Celta Vigo per l'acquisto del centrocampista slovacco Stanslav Lobotka (classe '94, 25 anni).

L'accordo con il Celta Vigo sarebbe stato raggiunto grazie ad un'offerta di 20 milioni di euro, più 3 di bonus. Al giocatore è stato offerto un contratto di 4 anni a 2 milioni di euro a stagione. Lobotka arriverà in Italia domani, sabato, per sostenere le visite mediche di rito per poi aggregarsi alla squadra.

Lobotka è il secondo acquisto del Napoli in questa finestra invernale di calciomercato e segue l'arrivo di Diego Demme. In questa stagione, con la maglia del Celta Vigo (LaLiga), Lobotka ha disputato 17 partite. Nessun gol, nessun assist ed un cartellino giallo collezionato in poco meno di 1.400 minuti giocati.