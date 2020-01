Young: rottura totale con lo United, Inter più vicina

Le strade di Ashley Young e dell'Inter sembrano destinate ad incrociarsi nei prossimi giorni: il terzino sinistro classe '85 (34 anni) è in rottura totale con lo United, Club dal quale Young ha rifiutato la proposta di rinnovo del contratto.

Il giocatore, che con la maglia dell'Inghilterra ha collezionato 39 presenze (e 7 gol), secondo quanto riportato da Calciomercato.com avrebbe comunicato al tecnico dei Red Devils, Solskjaer, la sua intenzione di non scendere più in campo con la maglia dello United, a partire dal prossimo match in programma contro il Norwich City.

In questa stagione Ashley Young ha collezionato 18 presenze tra Premier League, Europa League, EFL Cup ed FA Cup, realizzando un gol ed un assist, in poco più di 1.300 minuti giocati. Da quando è allo United ha collezionato 261 presenze, con 19 gol e 43 assist all'attivo.

La sua avventura in Premier League è vicina dunque alla conclusione, dopo 369 partite, 47 gol segnati e 86 assist. Un biglietto da visita niente male.