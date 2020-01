Serie A: il programma di un Sabato imperdibile. Dove vedere le partite

Un Sabato a dir poco imperdibile quello che ci attende per la 19° giornata di Serie A, tra lotta Scudetto e ultime chance per sognare un posto in Europa.

Cagliari-Milan (ore 15.00 - SKY)

Si inizia alle ore 15.00, quando il Cagliari ospiterà il Milan. Il club sardo occupa un inaspettato (ma strameritato) 6° posto in Classifica in Serie A, grazie ai 29 punti conquistati in 18 giornate, ed è in piena lotta per mantenere un posto in Europa League. Se la passa malissimo invece il Milan, inchiodato in 12° posizione con 22 punti, reduce da un'incomprensibile serie di risultati negativi ed operazioni di mercato di difficile inquadramento, una su tutti, quella ha visto Caldara ritornare all'Atalanta dopo 2 stagioni passate dal giocatore in infermeria.

Lazio-Napoli (ore 18.00 - SKY)

Alle ore 18.00 risuonerà tra le curve dello Stadio Olimpico di Roma il calcio d'inizio tra la Lazio ed il Napoli. I biancocelesti sono terzi in Classifica con 39 punti, a -6 dalla vetta (occupata da Juve e Inter a 45 punti), ma con una partita da recuperare. Il Napoli, 8°, tenta una difficile risalita con tutta la grinta del suo nuovo allenatore, Gennaro Gattuso; 24 i punti conquistati in 18 partite, ma i 5 punti di distanza dall'Europa League non fanno del tutto perdere le speranze ai tifosi partenopei. Complicato, a dir poco, il discorso Champions, dal quale il Napoli dista 11 punti.

Inter-Atalanta (ore 20.45 - DAZN)

A chiudere il programma degli anticipi di Sabato saranno Inter e Atalanta, che a San Siro daranno vita ad un'imperdibile match per la conquista del titolo e per un posto in Champions League. I nerazzurri sono in testa con 45 punti, come la Juve (che ha però vinto lo scontro diretto del girone d'andata). L'Atalanta occupa il 5° posto in Classifica con 34 punti collezionati in queste prime, entusiasmanti 18 giornate di Serie A. I bergamaschi, guidati da Gasperini, sono ad un solo punto di distanza dalla Roma, che occupa l'ultima casella utile per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

