Benevento. Un Campione del Mondo fa visita ai giallorossi in ritiro

Gradita ed inaspettata visita nel ritiro romano del Benevento: sul campo del "Mancini Park Hotel", infatti, è arrivato Francesco Totti, stimato amico del tecnico giallorosso Filippo Inzaghi.

Ricordiamo che i due sono stati per anni compagni in Nazionale con la quale hanno partecipato alla storica e vincente spedizione in Germania nel 2006 che riportò dopo 24 anni la Coppa del Mondo di calcio in Italia.

Questo il post pubblicato sul proprio profilo Instagram da mister Inzaghi a commento della foto (che pubblichiamo):

Dopo un’estenuante trattativa siamo riusciti a concludere! Vi presento il nuovo trequartista del Benevento Calcio. È sempre bello rivederti Francesco Totti, quante belle emozioni assieme! Nazionale Italiana di Calcio

