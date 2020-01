Cavese-Reggina, i convocati: diversi assenti da ambo le parti

Ricomincia il campionato di Serie C: per il girone C ci sarà l'anticipo del sabato tra Cavese e Reggina.

Mister Toscano potrà contare sui nuovi acquisti Liotti, Nielsen e Sarao, ma sono diverse le defezioni. Anche per Campilongo assenze pesanti tra cui i titolari Germinale, Nunziante e Bisogno. Out anche Lulli, mentre Sandomenico e El Ouazni, in uscita, fuori per scelta tecnica

CONVOCATI CAVESE

Portieri: 1 Kucich, 31 Nunziata, 36 D’Andrea

Difensori: 2 Polito, 3 D’Ignazio, 13 Marzupio, 20 Rocchi, 23 Galfano, 24 Marzorati, 25 Spaltro, 26 Matino

Centrocampisti: 4 Castagna, 8 Favasuli, 17 Mirante, 21 Matera, 33 Bulevardi, 35 De Luca

Attaccanti: 7 Di Roberto, 10 De Rosa, 11 Sainz-Maza, 30 Russotto

Indisponibili: Bisogno, Addessi, Nunziante, Guadagno, Lulli, Germinale

CONVOCATI REGGINA

PORTIERI: Farroni, Guarna

DIFENSORI: Bertoncini, Blondett, Bresciani, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Rolando, Rossi, Rubin

CENTROCAMPISTI: Bianchi, De Rose, Mastour, Nielsen, Paolucci, Rivas, Sounas

ATTACCANTI: Bellomo, Corazza, Denis, Reginaldo, Sarao

NON CONVOCATI: Geria, Marchi, Garufo, De Francesco, Doumbia, Salandria