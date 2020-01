Cessione Catania, il comitato: "Entro sette giorni la documentazione"

Il "Comitato promotore per l'acquisizione del Calcio Catania" va avanti. Dopo la richiesta della società etnea di fornire il nome degli investitori e le evidenze bancarie utili per intavolare una trattativa, il comitato risponde presente. Ecco il comunicato pubblicato: "In riferimento a quanto richiesto da Finaria il ‘Comitato Promotore per l’acquisizione del Catania Calcio rende noto di aver fatto pervenire una pec a Finaria e per conoscenza al Calcio Catania. Entro 7 giorni sarà fornita la documentazione richiesta. Il Comitato, poi, si riserva la possibilità di nominare un advisor. Inoltre si rende noto che il Comitato certificherà la propria capacità finanziaria attraverso una delle ‘big four’ mondiali".

SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM

IAM CALCIO CATANIA per voi: due strumenti per sapere tutto sul Catania!

IL GRUPPO SU WHATSAPP

Il Canale dedicato ai TIFOSI del CATANIA. Entra tramite link di invito (clicca qui)

L'APP

Ecco TIFO CATANIA, l'app per la tua squadra di calcio