Catania, la probabile formazione verso la Virtus Francavilla

Dopo quasi un mese dall'ultima gara in campionato (1-1 contro il Teramo), il Catania ritorna in campo. Non sembra quasi vero di tornare a parlare di calcio giocato dopo le festività di fine anno passate a scrivere su messaggi Whatsapp e trattative per la cessione della società. Il Catania, però, adesso deve pensare alla sfida contro la Virtus Francavilla e non sarà semplice considerato il rendimento deficitario lontano dal Massimino. I primi giorni di calciomercato hanno già cambiato il volto dei rossazzurri: arrivati Manneh, Bruno Vicente e Curcio (almeno altri due saranno in arrivo), via Rossetti, Llama, Bucolo, Catania, Fornito e Lodi.

Ancora è presto per capire chi scenderà in campo a Francavilla Fontana. Dagli allenamenti svolti a Torre del Grifo si può abbozzare un ipotetico undici titolare. Allo stato attuale e con le informazioni in possesso non è probabile che i due acquisti possano partire dall'inizio (pochi allenamenti con la squadra e una lunga inattività).

Si va verso il 4-2-3-1 con Furlan in porta, Calapai e Pinto esterni con Esposito o Mbende accanto a Silvestri. Biagianti e Dall'Oglio in mezzo con Biondi, Mazzarani e Di Molfetta alle spalle di Di Piazza. Non si possono escludere, però, delle sorprese o inserimenti di altri giocatori, al momento, non in ballottaggio per partire dal 1'.

CATANIA (4-2-3-1): Furlan, Calapai, Esposito, Silvestri, Pinto; Biagianti, Dall'Oglio; Biondi, Mazzarani, Di Molfetta; Di Piazza. Allenatore: Lucarelli.

Così, invece, il probabili undici titolare della Virtus Francavilla

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Poluzzi; Delvino, Tiritiello, Caporale; Albertini, Mastropietro, Zenuni, Bovo, Sparandeo; Vazquez, Perez. Allenatore: Trocini.

