UFFICIALE - Lecce: La Mantia ceduto all'Empoli

Come già anticipato, Andrea La Mantia non è più un calciatore del Lecce. L'attaccante, infatti, ha trovato l'accordo con l'Empoli dopo che la società giallorossa ha ritenuto congrua l'offerta del club toscano. Questo il breve comunicato:

L'U.S. Lecce comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con obbligo di riscatto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea La Mantia all'Empoli F.C.

In una sola stagione Andrea ha saputo conquistare i tifosi a suon di gol, 17 in Serie B l' anno scorso e 2 quest'anno nelle poche presenze che è riuscito ad accumulare. Dalla diffusione della notizia della possibile cessione i tifosi si sono scatenati sui social volendo salutare uno dei principali protagonisti della promozione in Serie A.