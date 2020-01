I precedenti di Potenza-Ternana a cura di Antonio Mocciola

Si apre il nuovo anno ed è subito big match al "Viviani" tra il Potenza e la Ternana, separate da due soli punti. Le "fere" sono una vera e propria bestia nera per i lucani, che non sono mai riusciti a vincere. In 7 gare solo 3 pareggi (tutti casalinghi) contro le 4 affermazioni umbre (tutte al "Liberati", compresa quella della gara d'andata, 1-0). Dopo la lunga pausa natalizia (allungata dallo sciopero che ha spostato la prima giornata di ritorno al 22 gennaio) gli uomini di Raffaele riprendono dal successo casalingo (1-0) contro la Paganese, che ha lasciato in dote uno stupefacente secondo posto, mentre i rossoverdi di Gallo hanno impattato (1-1) sul campo della Cavese, e scendono in Lucania con il chiaro intento di vincere per sorpassare i rossoblù in classifica e giocarsi le ultimissime chance in chiave promozione diretta. Una super-sfida, dunque, per cominciare alla grande il 2020 con un prevedibile pienone sulle gradinate.

1988-89 SERIE C2 POTENZA-TERNANA 1-1 TERNANA-POTENZA 2-1

2008-09 LEGAPRO1 POTENZA-TERNANA 0-0 TERNANA-POTENZA 1-0

2009-10 LEGAPRO1 POTENZA-TERNANA 1-1 TERNANA-POTENZA 3-0

2019-20 SERIE C TERNANA-POTENZA 1-0

VITTORIE POTENZA 0 PAREGGI 3 VITTORIE TERNANA 4

RETI POTENZA 3 RETI TERNANA 9

A POTENZA VITTORIE POTENZA 0 PAREGGI 3 VITTORIE TERNANA 0

RETI POTENZA 2 RETI TERNANA 2