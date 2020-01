Lecce. Deiola: "Sono già pronto a scendere in campo"

E' stato presentato questa mattina il nuovo acquisto del Lecce, Alessandro Deiola, centrocampista proveniente dal Cagliari. Queste le sue prime parole in giallorosso:

Lasciare la Sardegna è una bella prova perché per noi è sempre difficile, però per questo sport devi essere pronto a trasferirti dappertutto, devi essere sempre pronto ad affrontare tutte le sfide. Io ho fatto 6 mesi a Parma per poi a gennaio tornare a Cagliari, lì è stata una bellissima esperienza. Conoscevo già Mancosu e Vigorito, però oltre a loro due conoscevo anche Petriccione, Rossettini, Tabanelli e Farias che sono stati tutti a Cagliari. Ho sentito un po' tutti prima di venire. Ionita? Farà le sue scelte, io non mi metto in mezzo, io penso solo a dare il massimo per questa squadra.

Io sono pronto ad andare in campo anche lunedì, in questa stagione mi sono allenato sempre, ho avuto un'ottima impressione dei ragazzi e sono già a disposizione del mister. Come numero di maglia ho sempre avuto la 27, ma ho visto che è occupata da un po' di anni da Calderoni, ho provato a prendere la 37, ma era occupata da Majer, poi avevo optato per la 7 perché è il giorno in cui è nata mia figlia, ma l'aveva presa Donati che è appena arrivato, quindi ho optato per la 14 dopo aver sentito mia moglie. Sono un calciatore di gamba, aggressivo che cercherà di dare queste caratteristiche alla squadra, pecco un po' tecnicamente, ma sto lavorando duramente per migliorare anche questo aspetto. Nella mia vita ho fatto tanti ruoli, sono a disposizione del mister in qualsiasi ruolo lui abbia bisogno. C'è un po' di rabbia per aver giocato poco fino ad oggi, quella rabbia devo trasformarla nel migliore dei modi quando scenderò in campo.

Io ho visto un po' di partite del Lecce, anche quella di lunedì sera contro l'Udinese, il mister fa giocare bene ed è un ottimo allenatore, sicuramente vedere una squadra propositiva influisce nella scelta. Poi il Lecce è una società che già mi aveva cercato a gennaio dell'anno scorso e sono contentissimo della mia scelta. Una promessa? Penso sia la stessa degli altri componenti della squadra: dare il massimo per raggiungere la salvezza. A Parma sarà una partita difficilissima, è una squadra forte e molto abile nei contropiedi. La classifica di Serie A ci dice che tutto è possibile.

SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM

IAM CALCIO LECCE per voi: due strumenti per sapere tutto sul Lecce!

L'APP

Ecco TIFO LECCE, l'app per la tua squadra di calcio

IL GRUPPO SU WHATSAPP: In arrivo!