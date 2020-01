Virtus Francavilla, focus sul prossimo avversario del Catania

Domenica per la prima volta nel nuovo anno il Catania scenderà in campo, per disputare il ventunesimo turno del girone C di Serie C contro la Virtus Francavilla, sul rettangolo verde dello stadio Giovanni Paolo II. Ritorno in campo, dopo l’ultima gara contro il Catanzaro del lontano 18 dicembre, quando i rossazzurri batterono il Catanzaro per 0-1, nel match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia Serie C.

L’avversario sulla carta sembra alla portata, ma visto e considerato l’andamento tutt’altro che lineare degli etnei, non sarà da sottovalutare la compagine pugliese. Anch’essa nella prima parte di stagione non ha impressionato, infatti, i punti ottenuti dai biancazzurri risultano essere 22, al netto di cinque vittorie, sette pareggi e sette sconfitte. L’obiettivo salvezza del Francavilla non sembra ancor esser consolidato, seppur si trovi a undici lunghezze di vantaggio dall’ultima posizione presieduta dalla Sicula Leonzio, e da cinque punti dalla zona play-out. Stesso discorso vale per il rendimento in coppa Italia, nel corso della quale ha prima battuto il Novara tra le mura amiche, salvo poi dire addio ad essa, dopo il secco 4-0 del Giovanni Zini contro la Cremonese. Dopo quest’ultima gara, la formazione brindisina è approdata al primo turno di eliminazione della Coppa Italia Serie C, perdendo al primo turno per 3-2 contro il forte Monopoli, compagine che tanto bene sta facendo in questa stagione.

Nelle ultime dieci gare la squadra biancazzurra ha ottenuto solamente nove punti, dunque la formazione guidata da Trocini, avrà indubbiamente voglia di rivalsa e vorrà dare inizio al nuovo anno, in maniera più esaltante. Nonostante l’allenatore ex Rende abbia spesso alternato il modulo nella prima parte di stagione – dal 3-5-2 al 4-3-3 – nelle ultime gare ha voluto confermare e consolidare il primo dei due. Vi proponiamo la probabile formazione della formazione salentina:

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Poluzzi; Delvino, Tiritiello, Caporale; Albertini, Mastropietro, Zenuni, Bovo, Sparandeo; Vazquez, Perez All.: Trocini.

Articolo a cura di Simone Cataldo

