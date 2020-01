Salernitana: Heartaux pronto ad esordire

È arrivata l'ora di esordire per il difensore francese Heartaux arrivato alla Salernitana nel fotofinish del calciomercato estivo. Il francese è da quasi un anno che non mette piede in campo sia da titolare che da subentrato.

L'ultima gara del difensore ex Verona e Udinese risale all'anno scorso quando militava nel campionato turco. Quest'ultima fu condizionata da un serio infortunio che l'ha tenuto lontano dai campi per molto tempo.

È arrivata a Salerno voluto dal ds Fabiani per rinforzare la rosa in difesa e per dare soprattutto quantità ed esperienza al reparto. Ma quando tutto sembrava andare per il verso giusto il difensore è ricaduto in diversi infortuni collezionando nemmeno un gettone con la maglia granata fino ad oggi.

La prossima gara della Salernitana contro il Pescara potrebbe essere quella giusta per vedere in azione il difensore francese classe 88' per la gioia sia dei tifosi e sia della società granata.