Virtus Francavilla-Catania, le probabili formazioni

L'attesa è finita, oggi il Catania torna in campo e lo farà sul terreno di gioco della Virtus Francavilla. Sarà un match particolare per i rossazzurri visto che nelle ultime settimane si è parlato solo di vicende extra campo. Ma Cristiano Lucarelli e il suo gruppo hanno lavorato per farsi trovare pronti in una sfida che presenta delle insidie. Il tecnico livornese punterà sul modulo visto prima della sosta, vale a dire il 4-2-3-1 ma non saranno in campo i nuovi acquisti Bruno Vicente e Alessio Curcio, i quali non rientrano tra i convocati. Kalifa Manneh ha qualche possibilità di giocare a partita in corso, mentre avrà una chance importante Vicenzo Sarno che nella prima parte di stagione non ha quasi mai giocato, causa infortunio.

FORMAZIONE - A difendere i pali della porta rossazzurra ci sarà Furlan, davanti a lui Calapai e Pinto sulle corsie laterali con Esposito e Silvestri coppia centrale. A centrocampo dopo gli addii di Bucolo e Lodi vedremo Biagianti e Dall'Oglio, mentre il terzetto dietro la prima punta dovrebbe essere composto da Biondi, Sarno e Di Molfetta. Al centro dell'attacco Di Piazza nonostante le voci di mercato.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Poluzzi; Delvino, Tiritiello, Caporale; Albertini, Mastropietro, Zenuni, Bovo, Sparandeo; Vazquez, Perez. Allenatore: Trocini.

CATANIA (4-2-3-1): Furlan, Calapai, Esposito, Silvestri, Pinto; Biagianti, Dall'Oglio; Biondi, Sarno, Di Molfetta; Di Piazza. Allenatore: Lucarelli.

ARBITRO: Daniele Perenzoni di Rovereto

