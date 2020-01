Catania, i convocati per la Virtus Francavilla

Il Catania comunica, attraverso un nota, che il tecnico Cristiano Lucarelli ha convocato 21 giocatori per la sfida alla Virtus Francavilla, in programma oggi alle 15.00 allo stadio "Giovanni Paolo II" e valevole per la ventunesima giornata del girone C del campionato Serie C 2019/20. Martedì, alle 14.30, primo allenamento in vista del match con il Potenza, in calendario domenica 19 gennaio, alle 15.00.

Questi gli atleti a disposizione:

PORTIERI: 1 Jacopo Furlan, 22 Miguel Ángel Martínez

DIFENSORI: 21 Kevin Biondi, 26 Luca Calapai, 28 Andrea Esposito, 15 Giovanni Marchese, 3 Moïse Emmanuel Mbende, 2 Mario Noce, 20 Giovanni Pinto, 13 Lorenzo Saporetti, 5 Tommaso Silvestri

CENTROCAMPISTI: 27 Marco Biagianti, 23 Jacopo Dall'Oglio, 19 Kalifa Manneh, 18 Giuseppe Rizzo

ATTACCANTI: 17 Maks Barisic, 11 Davis Curiale, 8 Davide Di Molfetta, 9 Matteo Di Piazza, 24 Gian Marco Distefano, 7 Vincenzo Sarno

