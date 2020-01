Parma-Lecce: i convocati di mister Liverani

Il tecnico Fabio Liverani ha convocato 22 giocatori per la gara Parma - Lecce, 19^ giornata del girone di andata del Campionato Serie A TIM, in programma lunedì 13 gennaio alle ore 20:45. Questa la lista dei convocati, in ordine di numerazione di maglia:

2 Riccardi

3 Vera

4 Petriccione

5 Lucioni

7 Donati

8 Mancosu

9 Lapadula

10 Falco

13 Rossettini

14 Deiola

16 Meccariello

20 Dubickas

21 Gabriel

22 Vigorito

25 Gallo

29 Rispoli

30 Babacar

34 Maselli

38 Laraspata

39 Dell'Orco

77 Tachtsidis

97 Chironi

