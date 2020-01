Agropoli-Foggia: le formazioni ufficiali

Puntuale come sempre, come ogni consueta domenica, scende in campo la Serie D. Per il girone H, squadre in campo per la 19a giornata. Ad Agropoli, il finalino di coda padrone di casa attende il Foggia secondo in classifica.

Un match per due compagini sicuramente con obiettivi diversi: campani che cercano punti per agguantare al più presto la zona play-out. Rossoneri che invece non possono commettere passi falsi per restare sulla scia della capolista Bitonto distante due punti.

Fischio d'inizio alle ore 14.30. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

AGROPOLI: Sanchez, Guida, Matrone, Numerato, Bonfini, Sgambati, Pagano, Proto, Cappiello, Acunzo, Orefice. All. Procopio

FOGGIA: Fumagalli, Anelli, Viscomi, Di Jenno, Salines, Gibilterra, Gerbaudo, Gentile, Kourfalidis, Cittadino, Tortori. All. Corda

Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/agropoli-foggia/330759.html

Entra nel nostro gruppo Whatsapp per restare aggiornato: https://chat.whatsapp.com/IRu6Y35DTMY7GdV9rTCdDm