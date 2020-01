SERIE D LIVE - Girone H 19a giornata, aggiornamenti in diretta

Ore 14.30, si scende in campo. Per il girone H di Serie D, squadre impegnate per la 19a giornata. Tanti i match importanti in programma quest'oggi, a partire dal derby pugliese tra Taranto e Casarano allo "Iacovone".

La capolista Bitonto sarà impegnata sul difficile campo del Gladiator, mentre la diretta inseguitrice Foggia farà visita al fanalino di coda Agropoli. Trasferta anche per il Sorrento terzo in classifica, impegnato in terrà lucana in casa del Francavilla.

Derby pugliesi anche per Fasano e Cerignola: gli uomini di Laterza attendono in casa il Nardò, mentre gli ofantini affronteranno al "Monterisi" la Fidelis Andria. In chiave play-out, interessante il match tra Gelbison e Team Altamura.

