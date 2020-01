Virtus Francavilla-Catania 0-0, finisce in pareggio a reti inviolate

Si torna parlare di calcio giocato, mettendo alle spalle almeno per 90' o forse più le vicende extra calcistiche. Il Catania fa visita alla Virtus Francavilla nel match valevole per la 21/a giornata del girone C di Serie C. La sfida non sarà delle più semplici, visto il rendimento tutt'altro che esaltante dei rossazzurri in trasferta, considerato anche che la prima partita dopo la sosta natalizia è sempre un'incognita. Ma Cristiano Lucarelli è stato categorico in conferenza stampa: pretende 22 kamikaze pronti a dare tutto in campo. Vedremo se nel nuovo anno si riuscirà ad invertire la tendenza della prima parte stagione. Fischio d'inizio allo stadio "Giovanni Paolo II" alle ore 15:00

VIRTUS FRANCAVILLA-CATANIA 0-0

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Poluzzi; Delvino, Tiritiello (72' Nunzella), Caporale; Albertini, Mastropietro (95' Marozzi), Zenuni (80' Bovo), Risolo (73' Di Cosmo), Sparandeo; Perez, Vazquez. A disp: Costa, De Luca, Calcagno, Castorani, Bovo, Puntoriere, Sarcinella. All.: Trocini.

CATANIA (4-2-3-1): Furlan, Calapai, Esposito, Silvestri, Pinto; Dall'Oglio (76' Biagianti), Rizzo; Barisic, Di Molfetta (89' Curiale), Biondi (63' Sarno); Di Piazza (90' Manneh). A disp: Martinez, Marchese, Mbende, Noce, Saporetti, Distefano. All.: Lucarelli.

ARBITRO: Daniele Perenzoni di Rovereto

AMMONITI: 7' Mastropietro (V), 29' Tiritiello (V), 39 Zenuni (V), 62' Biondi (C), 70' Delvino (V)

