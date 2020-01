Furlan tiene a galla il Catania: 0-0 contro la Virtus Francavilla

Il Catania porta a casa un pareggio nella prima gara del 2020. Al "Giovanni Paolo II" contro la Virtus Francavilla finisce 0-0 e per quello che si è visto in campo è un punto guadagnato per i rossazzurri. Nel primo tempo il match è stato equilibrato per larghi tratti, con i padroni di casa che hanno mantenuto il possesso palla, ma rendendosi più volte pericolosi con Perez dalle parti di Furlan (il migliore in campo per gli etnei). Da segnalare anche la strepitosa parata, sempre nella prima frazione di gioco, di Peluzzi su tiro a botta sicura di Di Molfetta. Occasioni anche per Barisic e Di Piazza.

Nella ripresa i pugliesi spingono sull'acceleratore e prima colpiscono la traversa con Vazquez con un gran destro dal limite dell'area, e poi Perez manda a lato dopo una bella risposta di Furlan. Al minuto 64 è ancora l'estremo difensore rossazzurro a tenere a galla i suoi con uno strepitoso intervento su un colpo di testa di Perez. Nel finale Pinto "regala" un brivido ai suoi compagni con un intervento composto che costa quasi l'autorete. La sfida si chiude a reti inviolate, ma c'è tanto su cui dover lavorare per Cristiano Lucarelli.

VIRTUS FRANCAVILLA-CATANIA 0-0

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Poluzzi; Delvino, Tiritiello (72' Nunzella), Caporale; Albertini, Mastropietro (95' Marozzi), Zenuni (80' Bovo), Risolo (73' Di Cosmo), Sparandeo; Perez, Vazquez. A disp: Costa, De Luca, Calcagno, Castorani, Bovo, Puntoriere, Sarcinella. All.: Trocini.

CATANIA (4-2-3-1): Furlan, Calapai, Esposito, Silvestri, Pinto; Dall'Oglio (76' Biagianti), Rizzo; Barisic, Di Molfetta (89' Curiale), Biondi (63' Sarno); Di Piazza (90' Manneh). A disp: Martinez, Marchese, Mbende, Noce, Saporetti, Distefano. All.: Lucarelli.

ARBITRO: Daniele Perenzoni di Rovereto

AMMONITI: 7' Mastropietro (V), 29' Tiritiello (V), 39 Zenuni (V), 62' Biondi (C), 70' Delvino (V)

RIVIVI IL LIVE MATCH

https://catania.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/virtus-francavilla-catania/326574.html

SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM

IAM CALCIO CATANIA per voi: due strumenti per sapere tutto sul Catania!

IL GRUPPO SU WHATSAPP

Il Canale dedicato ai TIFOSI del CATANIA. Entra tramite link di invito (clicca qui)

L'APP

Ecco TIFO CATANIA, l'app per la tua squadra di calcio