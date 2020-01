Udinese-Sassuolo 3-0, buio neroverde

Alla Dacia Arena di Udine si affontano Udinese e Sassuolo nell'ultimo turno del girone d'andata. 21 punti per i bianconeri, 19 per i neroverdi, le due lunghezze di distanza sono la conseguenza del buon momento della formazione di Luca Gotti. Sassuolo alla ricerca di un risultato positivo per uscire da un periodo negativo.

La prima palla gol del match arriva al 5', Lasagna ruba palla a Ferrari e si invola verso la porta sparando però contro Consigli. Al quarto d'ora arriva il vantaggio bianconero, cross di Mandragora e testata di Okaka che supera Obiang e trafigge il portiere neroverde. Qualche minuto dopo una fantastica azione di De Paul non si concretizza per la poca concretezza del centrocampista argentino. La risposta Sassuolo arriva al 23' con un tiro di Traorè che esce di pochissimo a lato alla sinistra di Musso. Ma è sempre l'Udinese a tenere il pallino del gioco in mano, al 40' ancora pericoloso De Paul ma nulla di fatto. Il primo tempo si chiude sul risultato di 1-0.

La ripresa si apre con il Sassuolo vicinissimo al pari ancora con Traorè, il migliore in campo dei suoi, ma il suo tiro viene respinto da Musso. Al minuto 60 è ancora il portiere bianconero a salire in cattedra compiendo una gran parata su Boga. Sassuolo meglio nella ripresa, ma proprio nel suo momento migliore arriva il raddoppio dei friulani con una sventagliata da fuori area di Fofana su cui Consigli non può nulla. De Zerbi mette dentro il giovane Raspadori, ma la squadra subisce moralmente il contraccolpo del secondo gol e concede campo agli avversari. Nel finale arriva anche il terzo gol di De Paul in contropiede per il 3-0 finale in favore della formazione bianconera. Udinese alla terza vittoria consecutiva, Sassuolo buio totale nella giornata di oggi.