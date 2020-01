Catania, Lucarelli: "Grande rammarico per le occasioni sprecate"

Al termine del match conclusosi in pareggio contro la Virtus Francavilla, Cristiano Lucarelli, tecnico del Catania è intervenuto in conferenza stampa; ecco quanto dichiarato: "Pinto ha avuto uno scontro fortuito con Esposito. Ha preso una ginocchiata in testa e ha perso i sensi. Ci siamo spaventati, sono stati tempestivi i giocatori e lo staff medico nell'evitare complicazioni. Per Dall'Oglio si tratta di una distorsione alla caviglia, vedremo martedì l'entità dell'infortunio. La gara? E' stata una bella partita giocata da entrambe le squadre a viso aperto. Nel primo tempo meglio noi, nella ripresa loro. Portiamo via un punto su un campo difficile per il Catania e non abbiamo subito gol e questo è molto importante. In campionato è la prima volta, la squadra sta tenendo bene il campo. Rammarico per quelle 3/4 occasioni che dovevamo cercare di trasformare in gol. Loro nella ripresa sono stati bravi a reagire in una gara che non ha mai avuto pause e questa è una squadra che fa dei ritmi in questo campo l'arma migliore. Nel secondo tempo abbiamo lanciato la palla lunga e per loro era vita facile. Venire qui e creare quattro occasioni che non abbiamo concretizzato dispiace, è difficile portare via punti da questo campo. Noi in ogni partita dobbiamo mettere un piccolo tassello e diventare più concreti in zona gol".

