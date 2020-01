Virtus Francavilla, Trocini: "Abbiamo sprecato troppo"

La Virtus Francavilla pareggia 0-0 contro il Catania. A fine gara analizza così il match l'allenatore dei pugliesi, Bruno Trocini. Ecco quanto evidenziato da TuttoCalcioPuglia.com: "Sono d'accordo nel definire quelli di oggi due punti persi per quanto ha mostrato in campo la squadra. Gli etnei hanno una rosa importante, ma noi li abbiamo affrontati molto bene. C'è stato un approccio contratto, ma il primo tempo è stato equilibrato; nella ripresa abbiamo giocato bene, siamo stati padroni del campo. Abbiamo costruito otto-nove palle gol, abbiamo colpito una traversa... resta la soddisfazione per la prestazione".

SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM

IAM CALCIO CATANIA per voi: due strumenti per sapere tutto sul Catania!

IL GRUPPO SU WHATSAPP

Il Canale dedicato ai TIFOSI del CATANIA. Entra tramite link di invito (clicca qui)

L'APP

Ecco TIFO CATANIA, l'app per la tua squadra di calcio