Novara-Monza 0-3, Banchieri: "Sarei arrabbiato anche con un pari"

Al termine dell'atteso match Novara-Monza che ha bagnato l'esordio della nuova società ai vertici del Novara Calcio con una dolorosa ed immeritata sconfitta, il tecnico azzurro Simone Banchieri ha parlato in sala stampa ai giornalisti: "Dopo il vantaggio che è stato un episodio sfortunato abbiamo avuto un'altra palla gol con Buzzegoli per pareggiare. Abbiamo avuto la palla per andare in vantaggio parecchie volte ma abbiamo anche avuto la palla per pareggiare, non solo quindi sullo 0-0. Commentare una partita così è particolare, abbiamo fatto una buonissima prestazione ma gli episodi l'hanno indirizzata in un modo che non ci piace. Riconosciamo i meriti del Monza che non è una squadra che devo scoprire io, ma la nostra prestazione meritava altro ed il risultato finale è davvero difficile da commentare. All'andata abbiamo perso meritatamente, questa sera il risultato non rispecchia quanto si è visto sul campo. Gli episodi invece dei falli di mano nelle due aree non li voglio commentare e non mi ci voglio attaccare. Ci rimane la prestazione fatta bene davanti a tante gente, siamo arrabbiatissimi ma credo che oggi abbiamo fatto vedere una crescita esponenziale rispetto alla sfida dell'andata".

"Abbiamo tenuto un ritmo moto alto nel primo tempo? Sì, ma anche nella ripresa.. pensate alla volta di Gonzalez che resiste a tre avversari che si attaccano a lui e lo tirano. Ci è mancato il colpo del vantaggio sia nel primo tempo che nella prima parte della ripresa con l'occasione di Pablo. Anche l'occasione di Buzzegoli è uscita di un soffio, dispiace molto. Sarebbe stato l'uno a zero per noi e sarebbe stato tutto diverso. Sarei arrabbiato anche col pari, meritavamo di vincere ma dobbiamo rispettare i risultato del campo e le qualità del Monza".