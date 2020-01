Novara-Monza 0-3, Brocchi: "Novara forte e ben allenato"

Comincia con una vittoria il 2020 della capolista Monza, una vittoria che mister Cristian Brocchi si gode appieno: "Siamo stati in difficoltà fino al gol? Non possiamo pensare di poter dominare le squadre sempre per 90 minuti. Il Novara è un'ottima squadra e molto ben allenata, sa cosa fare in campo e gioca nel modo giusto per sfruttare le qualità dei suoi giocatori. Abbiamo tenuto botta in un primo tempo difficile, nella ripresa abbiamo fatto molto meglio e abbiamo dato pressione a loro giocando in ampiezza. Immaginavo una gara difficile, come già solitamente succede con la ripresa del torneo, poi con una squadra con il Novara i rischi erano ancora maggiori. Avevo timore di poter non iniziare forte, ed in effetti non siamo partiti bene mentre loro in casa giocano e iniziano sempre a 2.000 all'ora".

"Morosini e Rauti subito protagonisti? Vogliamo giocatori con caratteristiche adatte al nostro modo di giocare e abbiamo inserito giocatori validi".

Interrogato sulle parole del mister azzurro: "Banchieri dice che il Novara meritava di vincere? Non esageriamo, complimenti al Novara per la gara fatta, hanno giocato una gara estremamente diversa da quella dell'andata ma che meritassero di vincere per me è esagerato, hanno avuto qualche chance, magari amplificata dal grande ambiente che c'era allo stadio. Avrebbe meritato forse nei primi 25 minuti, dopo simo riusciti ad uscire fuori già nel primo tempo".