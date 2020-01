Serie D, super Grumentum a Gravina (2-3) Solo 0-0 per il Francavilla

In serie D girone H le due formazioni lucane raccolgono quattro punti in due. Il Grumentum Val d'Agri piega come all'andata il Gravina e conquista la seconda vittoria stagionale. I ragazzi di Finamore passano sul doppio vantaggio in 25' con Esposito e De Luca, poi i murgiani accorciano con Mbida e a inizio ripresa i valligiani si riportano a due lunghezze di vantaggio con Dubaz, prima che Ficara fissi il 2-3. Torna a muovere la classifica il Francavilla dopo tre sconfitte di fila e blocca sullo 0-0 tra le mura amiche la terza forza del torneo. La formazione di Lazic però resta a secco di gol per la terza domenica consecutiva.