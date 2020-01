Lecce-Inter: via alla prevendita. Le info sui biglietti

Saranno in vendita da oggi i biglietti per la gara Lecce-Inter, valida come 20a giornata del campionato di Serie A 2019/2020 e che si giocherà domenica 19 gennaio 2020 alle ore 15.00. Di seguito i dettagli:

La vendita sarà attiva dalle ore 10:00 di lunedì 13 gennaio.

INFO E PREZZI TIFOSI U.S. LECCE

Settore Prezzi Tariffa Unica € Tribuna Centrale Inferiore 120,00 Tribuna Est 100,00 Curva Sud 60,00

Punti vendita

ONLINE: anche il giorno della gara (in caso di disponibilità di tagliandi), registrandosi al sito di Vivaticket, in modalità Stampa a casa. È fatto obbligo all'acquirente di assicurarsi che la stampa prodotta sia di buona qualità. La stampa dell’avvenuto acquisto rappresenterà il titolo d'accesso per l'evento e pertanto dovrà essere necessariamente presentato integro al controllo accessi dell'impianto. L’U.S. Lecce declina ogni responsabilità da eventuali problematiche di riconoscimento del biglietto ai tornelli dovute esclusivamente alla stampa non leggibile;

PUNTI VENDITA AUTORIZZATI U.S. LECCE: obbligatorio esibire documento d'identità;

BOTTEGHINI STADIO: in caso di disponibilità di tagliandi saranno aperti sabato 18 gennaio dalle 10.00 alle 18.00 e il giorno della a partire dalle ore 10.00. Saranno in ogni caso garantiti i servizi di “cambio utilizzatore” del titolo di accesso e la “consegna degli accrediti agli operatori dell’informazione”.

INFO E PREZZI TIFOSI OSPITI

I biglietti del Settore Ospiti “Distinti Sud Est” (tot. 1.075 posti) potranno essere acquistati a partire dalle ore 10:00 di lunedì 13 gennaio e fino alle ore 19:00 di sabato 18 gennaio al costo di € 60,00 con unica tariffa INTERO.

Biglietti in vendita presso tutti i punti vendita della rete Vivaticket abilitati sul territorio nazionale o on-line in modalità Stampa a casa. E' fatto obbligo all'acquirente di assicurarsi che la stampa prodotta sia di buona qualità. La stampa dell’avvenuto acquisto rappresenterà il titolo d'accesso per l'evento e pertanto dovrà essere necessariamente presentato integro al controllo accessi dell'impianto. L’U.S. Lecce declina ogni responsabilità da eventuali problematiche di riconoscimento del biglietto ai tornelli dovute esclusivamente alla stampa non leggibile.

L’U.S. Lecce comunica, inoltre, che non sarà disponibile la vendita dei biglietti per il settore ospiti il giorno della gara presso lo Stadio, pertanto, è assolutamente sconsigliato recarsi a Lecce senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso.