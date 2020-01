Eriksen-Inter, parla Mourinho: "Conosco il suo futuro ma non parlo"

José Mourinho, neo-allenatore del Tottenham, è tornato a parlare in conferenza stampa in occasione della preparazione al match della sua nuova squadra contro il Middlesbrough, dedicando qualche parola all'obiettivo numero uno dei nerazzurri: Christian Eriksen.

Il centrocampista danese non rinnoverà sicuramente con il club di Premier ed una sua partenza entro Gennaio è più che probabile (a giugno il Tottenham lo perderebbe a zero). Queste le parole di Mourinho: "Non sono un idiota, capisco, considerando la situazione, che non sita rendendo al meglio. Domani gioca sicuramente, forse anche sabato".

"Non so se rimarrà qui dopo Gennaio. Io conosco il futuro di Eriksen ma non parlerò: non tocca a me farlo".

Per Eriksen, in questa stagione, 25 presenze con 3 gol e 3 assist all'attivo.