Il Milan convoca Suso in sede, cessione vicina

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Suso sarebbe stato convocato in Sede dai dirigenti del Milan per trattare della sua eventuale cessione.

L'esterno offensivo spagnolo non solo non è riuscito a fare il salto di qualità che tifosi e club si aspettavano, ma ha addirittura peggiorato il suo rendimento. In questa stagione 16 presenze, un solo gol ed appena 2 assist all'attivo in 1.361 minuti giocati.

L'agente del giocatore, Mino Raiola, sarebbe al lavoro in queste ore per trovare a Suso una nuova sistemazione. La Roma è interessata, ma anche molti di club di Premier League avrebbero messo gli occhi sul giocatore, la cui valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro.