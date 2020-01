Lopez (Lille): "Elliott ha finanziato il Milan per rivenderlo"

Intervistato tra le pagine del Financial Tmes, Gerard Lopez, azionista dell'80% del Lille (società controllata dal fondo Elliott), ha parlato delle strategie di Elliott.

"Elliott ha finanziato il Milan per venderlo ad una terza parte in futuro. Con il Lille, invece, ha finanziato per investire in un programma che crea valore, vendendo alcuni giocatori ma tenendone molti altri per far crescere la squadra".

Lopez aggiunge: "Il Lille ha realizzato un guadagno netto dai trasferimenti di circa 200 milioni di euro negli ultimi due anni. Se non siamo i più bravi al mondo, siamo tra i primi 5 club di sicuro".