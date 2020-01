Serie B. Mercato: due arrivi per l'Ascoli, il Chievo prende un ex PSG

Entra nel vivo il calciomercato per la Serie B nella finestra invernale. Molte le ufficialità e le trattative di giornata, queste le principali.

Il Livorno segue con interesse la punta classe 2000 dell'Inter, Facundo Colidio: i labronici sono interessati al prestito del giovane attaccante.

Il Chievo Verona ufficializza l'arrivo di Hervin Ongenda dal Botosani. Ex P.S.G., Ogenda ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020 con opzione per le successive due stagioni.

La punta Luca Vido, dopo la prima parte di stagione passata al Crotone in prestito, torna all'Atalanta: sulle sue tracce c'è il Pisa che punta a chiudere in breve tempo l'affare con i bergamaschi.

Molto attivo il Trapani di mister Castori che ufficializza Nicola Dalmonte, che arriva dal Genoa in prestito, e Mamadou Coulibaly, dall'Udinese con la stessa formula.

Il Frosinone ha prelevato dall'Ascoli il difensore D'Elia e studia la fattibilità di uno scambio con la Spal: agli estensi piace Luca Paganini mentre in Ciociaria potrebbe arrivare Jacopo Sala. I marchigiani, invece, prendono informazioni su Ranieri, giovane difensore della Fiorentina e ufficializzano Pinto, centrocampista che arriva dal Benfica.

Il Pordenone vuole rimodellare il proprio reparto avanzato: possibile scambio con il Venezia che vedrebbe Bocalon passare il Laguna e Monachello fare il percorso inverso. I neroverdi seguono anche Moreo dell'Empoli.

Chievo Verona e Pescara seguono il giovane terzino del Milan Matteo Gabbia. Gli abruzzesi, però, rischiano di perdere Machin, finito nel mirino della Spal.

La capolista Benevento lavora per il ritorno di Alin Tosca in difesa dal Gaziantep FK: il calciatore tornerebbe volentieri nel Sannio, resta solo da definire la trattativa con il club turco che, però, mostra segni di apertura. Per l'attacco, ma solo in caso di partenza di Coda in questa sessione di mercato, si guarda a Di Carmine dell'Hellas Verona: sulla punta ex Perugia c'è anche l'interessamento della Salernitana.

Foto: pagina ufficiale Facebook Hervin Ongenda