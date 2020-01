Gilardino: “Buona reazione ma basta prendere gol del genere”

Non può essere soddisfatto Alberto Gilardino per il punto conquistato in casa contro il Lecco anche se il tecnico difende la prestazione della sua squadra: “Sono arrabbiato per la rete subita, abbiamo lavorato molto in settimana su queste situazioni e invece abbiamo preso un altro gol così. Sono orgoglioso di come abbiamo interpretato la partita in entrambi i tempi, il Lecco ha qualità ed esperienza. Abbiamo reagito in modo positivo allo svantaggio, siamo stati compatti anche dopo il rosso a Quagliata che negli spogliatoi si è scusato per l’ingenuità commessa. Ora dobbiamo preparare la sfida all’Albinoleffe, formazioni di qualità costruita per fare i play-off; Graziano è un giocatore fondamentale, c’è sempre stato nei novanta minuti oltre al rigore pur non essendo al 100%”.